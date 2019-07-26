شكرا لقرائتكم خبر عن زوج الإعلامية الكويتية فجر السعيد يعلن استقرار حالتها الصحية بعد نزيف حاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المحامي الكويتي سعود السبيعي، زوج الإعلامية فجر السعيد، أن حالة زوجته الصحية بدأت تستقر وفق ما بينه الأطباء، حسبما ذكرت شبكة إرم نيوز.

وقال المحامي السبيعي ”إن ما حدث لزوجته هو "تسريب" بعد العملية الجراحية، ما أدى إلى تسمم وربكة في وظائف أعضاء الجسم“، نافيًا توقف قلبها وفق ما ذكره بعض النشطاء في وقت سابق، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وأوضح السبيعي، وهو مستشار سياسي سابق لرئيس مجلس الأمة، أنه ”لا يمكن الجزم بأن ما تعرضت له زوجته هو خطأ طبي، لكن سيتم اتضاح الرؤية خلال 3 إلى 4 أيام“، مشيِدًا بالاهتمام الطبي بزوجته في مستشفى مبارك الكبير.

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جاء ذلك بعد تعرضها لأزمة حادة عقب إجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص بضاحية صباح السالم، مما استلزم تحويلها إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير.

وكانت الإعلامية فجر السعيد قد تعرضت لأزمة صحية حادة صباح اليوم الخميس، بعد إجرائها عملًا جراحيًا في مستشفى خاص تسبب بإصابتها بنزيف حاد أُدخلت على إثره العناية المركزة، وفق ما ذكره إعلاميون ونشطاء دعوا لها بالشفاء العاجل.

وعُرفت الكاتبة فجر السعيد بنشاطها الدائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت آخر تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ منذُ 4 أيام، تطرقت فيها إلى العلاقة الإيرانية الأمريكية والخلاف بينهما.