شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تلغى كافة القيود لجميع التذاكر الصادرة بأبها ونجران وجازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخطوط السعودية إلغاء رسوم التذاكر فيها بناءا على توجيهات نائب المبيعات وذلك لجميع الرحلات المغادرة من وإلى كلا من المطارات التالية: أبها ونجران وجازان، حسبما ذكرت صحيفة الوئام.

وقد اشتمل القرار على إعفائهم من جميع الرسوم المترتبة على ذلك من قيود وغرامات وفروقات الأسعار إن وجدت على نفس درجات السفر وذلك عند إعادة الحجز أو الاستردداد أو التخلف عن السفر ابتداءا من 8 يوليو 2019 وحتى نهاية شهر أغسطس 2019.

كما أكد على تطبيق جميع ماورد بالنشرة يشمل القرار وذلك على جميع التذاكر التي تم إعادة إصدارها قبل صدور هذه النشرة ابتداءا من التاريخ أعلاه ، كما يتم إعفاء التذاكر المعاد إصدارها قبل هذه النشرة فقط ، والتي تم تغير خط سيرها من الرسوم والفروقات.