الخطوط البريطانية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة

القاهرة / الخليج 365



أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، الجمعة، استئناف رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام 6 أيام.



وقالت في بيان، نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه "في أعقاب تقييم دقيق للترتيبات الأمنية، يسرنا أن نعلن استئناف رحلاتنا من القاهرة وإليها ابتداءً من 26 يوليو/تموز".



ولم توضح الشركة تفاصيل بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية التي دفعتها إلى تعليق الرحلات إلى القاهرة مطلع الأسبوع.



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والسبت، أعلنت الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع "كإجراء احترازي".



فيما قررت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، الأحد، استئناف رحلاتها من وإلى القاهرة بعد يوم واحد من تعليق الرحلات .



وآنذاك، حذرت الخارجية البريطانية، عبر بيان، رعاياها المسافرين إلى مصر والمتواجدين فيها من "هجمات إرهابية محتملة".



وعلقت سلطات مطار القاهرة الدولي على قرار الخطوط الجوية البريطانية بشأن تعليق رحلاتها إلى البلاد، وقالت إنه "شأن داخلي" خاص بالشركة.

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