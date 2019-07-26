شكرا لقرائتكم خبر عن سطو مسلح على مركز حوالات فى ضاحية قدسيا ريف دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على الشخصين اللذين هاجما مركز الحوالات في ضاحية قدسيا بريف دمشق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وقال وزير الداخلية السورى اللواء، محمد خالد الرحمون، في تصريح صحفي يوم الخميس، إن الجهات المختصة ألقت القبض على المجرمين اللذين هاجما مركز الحوالات فى ضاحية قدسيا وسيتم تقديمهما للقضاء لنيل الجزاء العادل على جريمتهما.

وقتل شخص واحد وأصيب آخران بجروح أثناء عملية سطو مسلح صباح أمس الخميس قام بها شخصان مسلحان وملثمان اقتحما خلالها مركز الهرم للحوالات المالية في ضاحية قدسيا بريف دمشق وأطلقا النار داخل المركز ولاذا بالفرار على دراجة نارية.