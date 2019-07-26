«تمسّ المقدسات الدينية».. تفاصيل أزمة فرقة «مشروع ليلى» في لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

تواجه فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية أزمة جديدة، لكن هذه المرة داخل لبنان وليس في دولة أخرى، إذ يعارض الجمهور اللبناني، تقديم الفرقة عرضها الفنّي ضمن إطار مهرجانات «جبيل» الدولية، في التاسع من أغسطس المقبل.

شن مستخدمو موقع التغريدات، «تويتر»، هاشتاج بعنوان: «ممنوع تفوتوا ع جبيل»، اعتراضًا على وجود الفرقة وإقامة حفلها، معتبرين أن الفرقة تُقدم أغنيات «مسيئة».

وأصدر المكتب الإعلامي في أبرشية جبيل المارونية بياناً أكّد فيه أنّه «بعد الاطلاع على أهداف فرقة (مشروع ليلى) ومضمون الأغاني التي تُؤدِّيها، والتي تمسّ بغالبيتها بالقيم الدينية والإنسانية وتتعرّض للمقدّسات المسيحية، تشجب مطرانية جبيل المارونية شجباً قاطعاً إقامة الحفل المقرر في 9 أغسطس 2019 في مهرجانات بيبلوس الدولية».وأضاف بيان المكتب: «جبيل مدينة التعايش والثقافة، لا يليق بها استقبال حفلات مماثلة على أرضها، خصوصا أنّها تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي والخلفيات الدينية والإنسانية».

وطالبت الأبرشية، الآتي: «باسمها وباسم كل مَن راجعها من الجبيليين، وغيرهم بكلّ مشاربهم، المرجعيات المختصة وكل الفاعليات الجبيلية، وتحديدا لجنة مهرجانات بيبلوس- جبيل السياحية، إيقاف عرض (مشروع ليلى) على أرض القداسة والحضارة والتاريخ وتترك للمركز الكاثوليكي للإعلام القيام بالمقتضى».

Advertisements

ونقلت تقارير صحفية عن المحامية كريستين نخول، صباح الخميس، أن الشرطة اللبنانية ستحقق في شكوى ضد «فرقة مشروع ليلى» الموسيقية لازدرائها الأديان، وأضافت كريستين نخول أنها قدمت شكوى ضد هذه الفرقة إلى النيابة العامة اللبنانية، والتي بإمكانها تحويل الأمر للشرطة.من جهته، أفاد المدعي فيليب سيف بأن الفرقة أهانت الرموز الدينية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعا زعماء كنسيون، الاثنين، لإلغاء حفل من المقرر أن تقيمه الفرقة الشهر المقبل.

وأوضحت مطرانية جبيل الكاثوليكية المارونية أن أغاني الفرقة «تمس بغالبيتها القيم الدينية»، مضيفة أنه لا يليق بجبيل استضافة حفلات موسيقية «تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي».

فيما قالت الفرقة في بيان أصدرته، الاثنين: «هدفنا الارتقاء بالفن وتسليط الضوء على القضايا الإنسانية مع التأكيد على احترامنا للأديان ورموزها كافة».

يُذكر أن «مشروع ليلى»، فرقة موسيقية لبنانية تقدم موسيقى «روك»، مكونة من 5 أعضاء، وتشكّلت في بيروت عام 2008، أثناء ورشة عمل موسيقية لبنانية في الجامعة الأمريكية.