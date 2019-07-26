مقتل وإصابة 22 من ميليشيات الحوثى فى هجوم فاشل بالحديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر محلية يمنية بمقتل وإصابة 22 عنصرا من ميلشيات الحوثى جراء هجمات ومحاولات تسلل فاشلة نفذتها فى مدينة ومحافظة الحديدة غربى اليمن، ضمن سلسلة خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

وقالت هذه المصادر (وفقا لقناة سكاى نيوز) إن المليشيات الحوثية حاولت اقتحام واحتلال مستشفى 22 مايو والأحياء السكنية المجاورة في شارع الخمسين بالحديدة .

وأضافت أن عددا من عناصر الميليشيات سقط بين قتيل وجريح في مديرية التحيتا جنوب الحديدة من جراء محاولة تسلل فاشلة صوب مركز المديرية، مشيرة إلى أن المليشيات الحوثية فرضت حالة طوارئ بالمستشفيات، لاستقبال قتلاها وجرحاها وسط تكتم شديد.

وفي محافظة صعدة شمالي اليمن.. تمكن الجيش اليمني من قتل عدد من مليشيات الحوثي، وتدمير آليات لهم بمديرية "كتاف" بالمحافظة.

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