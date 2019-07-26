الطقس فى الخليج.. تقلبات فى درجات الحرارة مع بقائها فى معدلات مرتفعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج تقلبات على صعيد درجات الحرارة مع استمرارها مرتفعة عموماً، مع استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار. السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، وتراجع مؤقت للرطوبة السطحية، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى منتصف الأربعينيات مئوية فى العاصمة السعودية الرياض. الكويت الكويت تشهد الكويت انخفاضا تدريجيا فى درجات الحرارة، مع استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة. البحرين البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن الطقس فى البحرين، اليوم الجمعة، سيكون حارًا رطبًا مع السحب، وتصل العظمى إلى 37 درجة. Advertisements

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