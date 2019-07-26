شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العسل بالباحة يحذر من الترويج لخلطات غير مثبتة طبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مسؤولون فى مهرجان العسل الدولى الثانى عشر بالباحة، من الترويج لأى ادعاءات غير مثبتة طبياً وعلمياً لخلطات العسل ومنتجات النحل.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولى الثانى عشر بالباحة الدكتور أحمد الخازم إنه من النادر حدوث مثل هذه الادعاءات فى المهرجان، وأوضح أن اللجنة تعتبرها تضليلا إذا لم تكن حقائق مثبتة علميا وموضحة فى العقد الموقع مع عارضى منتجات النحل.

وأوضح الخازم أن البعض يروجون لمنتجاتهم بأنها أفادت في علاج أمراض معينة لدى أشخاص معينين، بجانب الادعاء بأنه مقو جنسى، مبينا أنه من غير الصحيح تعميم ذلك على جميع الحالات.