شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى باكستانى يشكر السعودية لتضمين بلاده فى مبادرة طريق مكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير الباكستانى لدى السعودية راجا على إعجاز عن تقديره للمملكة العربية السعودية لتضمين بلاده ضمن الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة. تعد مبادرة طريق مكة إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني (2020)، تحقيقًا لرؤية المملكة (2030) وذلك للارتقاء بخدمات الحجاج، وتسهيل وتيسير إجراءات سفرهم وأدائهم لفريضة الحج، وذلك عبر فريق عمل سعودي متكامل برئاسة وزارة الداخلية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسى باكستانى يشكر السعودية لتضمين بلاده فى مبادرة طريق مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.