موريتانيا تدين قيام الاحتلال الإسرائيلى بهدم مبان سكنية بالقدس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت موريتانيا، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلى من هدم مبان سكنية وتجريف أراض فى وادى الحمص ببلدة صور باهر بمحاذاة مدينة القدس الشريف، داعية المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤولياته.

وأكدت الخارجية الموريتانية - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم - رفضها وإدانتها بأشد العبارات لما أقدمت عليه إسرائيل من هدم للمباني وجرف للأراضي في وادي الحمص، لما يترتب عليه من معاناة كبيرة للعائلات الفلسطينية، نساء وأطفالا وشيوخا، وما يشكله من انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت موريتانيا، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل كامل مسؤولياتهما تجاه هذا التصعيد الخطير لتغيير الوضع في مدينة القدس الشريف، مشددة على ضرورة فرض الوقف الفوري لهذه الجريمة النكراء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

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