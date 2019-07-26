اليونسكو تعزز السلام بتحويل الألعاب المحمولة إلى أدوات للتعلم

ترغب اليونسكو – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة – في تحويل الألعاب المحمولة إلى أدوات للتعلم، وذلك من خلال رعاية مؤتمر في الهند ينعقد في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز التعلم الاجتماعي والعاطفي لدى الأطفال.

ويتناول مؤتمر اليونسكو كيفية استخدام التقنيات الرقمية، مثل ألعاب الفيديو، لبناء مجتمعات أكثر سلامًا واستدامة.

وكجزء من هذا الجهد، فإن معهد المهاتما غاندي للتعليم من أجل السلام والتنمية المستدامة (MGIEP) التابع لمنظمة اليونسكو يُشجيع التعلم من خلال ألعاب الفيديو واستخدام الألعاب لتجاوز الحدود الوطنية، وصقل مهارات حل المشكلات، وتعزيز التعاطف.

وقال المعهد عبر موقعه على الإنترنت: يوفر التعليم القائم على الألعاب توجيهًا واعدًا جديدًا، والذي يسمح للمتعلمين بالمضي في وتيرتهم الخاصة، وتدعم اليونسكو البحث في الألعاب لأنها تضع المتعلم في مركز التعلم من خلال توفير بيئة تفاعلية غامرة ومتعددة الوسائط.