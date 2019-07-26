شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضع مزيد من المولدات فى مساجد المشاعر المقدسة لتفادى انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، مشروع توريد وتركيب مولدات احتياطية لمساجد المشاعر المقدسة ضمن المشروعات التطويرية، والتي تهدف إلى توفير تيار بديل يعمل تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي بتكلفة تجاوزت المليونى ريال.

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وتم تركيب 9 مولدات في بعض مقرات الوزارة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام، ومقر الوزارة بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومسجد حجاج البر بمشعر منى، ومسجد السيدة عائشة بالتنعيم، ومسجد الحل بجعرانة.

ويأتى ذلك المشروع ضمن المشروعات التطويرية التي اعتمدها الوزير عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، ضمن خطة الوزارة فى الحج للعام الحالى، سعيًا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.