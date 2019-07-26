شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة جازان السعودية تعلن احتواء الديدان الموسمية فى بعض القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أمانة منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية أن السلطات السعودية نجحت فى احتواء الديدان التى ظهرت فى بعض القرى بالمنطقة، والتى كانت سببا فى قلق المواطنين الذين يقطنون تلك القرى. كان عددا من السعوديين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعى ظهور بعض الديدان الموسمية فى قرى بمحافظتى العارضة والحُرث الحدودية بمنطقة جازان.

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