شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات جديدة فى السعودية لخدمة حجاج هذا العام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الحج هذا العام عدد من المشروعات الجديد، والتى تهدف إلى تقديم المزيد من التيسيرات على الحجاج فى المملكة العربية السعودية، أبرزها توسعة ممرات وطرق كثيرة فى مشعر منى، وعدد من جسور المشاة، وذلك وفقاً لما أعلنته هيئة تطوير مكة المكرمة.

فى حين أعلنت أمانة مكة المكرمة أن موسم الحج سيشهد إطلاق تجربة مشروع لخفض درجات الحرارة في بعض المواقع إلى نحو 20 درجة مئوية.

وتضم المشروعات التى أعلنتها هيئة تطوير مكة المكرمة مشروع جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبد الله بمشعر منى، ومشروع تمديد طريق 206 وربطه بنفق مع طريق 204 .وإنشاء 3 متحدرات بمشعر منى، وإنشاء بنايات سكنية وإدارية متعددة الطوابق لمشغلي محطات قطار المشاعر، ومشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة مشعر منى، ومشروع تهيئة البنية التحتية حول محطات قطار المشاعر المقدسة بمشعرى مزدلفة وعرفات، ومشروع تركيب وتشغيل 2400 وحدة دورة مياه جاهزة ومتنقلة في مشعر منى.