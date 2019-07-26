شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت ينتقل لمقر إقامة عائلة "السبسى" للعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقل الرئيس التونسى المؤقت محمد النّاصر مساء اليوم الخميس إلى مقر إقامة عائلة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى، لتقديم واجب العزاء إلى أفراد أسرته.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن وفاة الرئيس قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس. وسيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل إلى مثواه الأخير بمقبرة الجلاز بعد غد /السبت/.

وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد - عقب الوفاة - الحداد الرسمي لمدة 7 أيام وتنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية، مضيفا أنه ستتم إقامة جنازة وطنية كبرى، يؤمنها الجيش الوطني بعد غد السبت، لتوديع الرئيس الراحل. وقال إن الجنازة سيحضرها عدد كبير من رؤساء الدول وممثليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسى المؤقت ينتقل لمقر إقامة عائلة "السبسى" للعزاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.