"فرح جدة".. زفاف 1440 عريسا بحضور الأمير مشعل بن عبد العزيز

شارك الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، مساء الخميس، فى حفل زفاف 1440 عريساً فيما يسمى بـ"فرح جدة"، وذلك بمركز جدة للمنتديات والفعاليات نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بحضور كوكبة من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال والإعلام ولفيف من ضيوف الحفل.

وشهد الاحتفال الذي نظمته الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري، عرض فيلم وثائقي عن "جمعية زواج جدة" تضمن مسيرة الجمعية منذ تأسيسها.