الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بقصف شرق صعدة

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" بأن مدفعيته استهدفت بقصف مركز مواقع وتجمعات لـ"أنصار الله" في سلسلة جبال سحامة الواقعة في محيط مركز مديرية كتاف شرق صعدة.
وأكد مقتل وإصابة عدد من عناصر "أنصار الله" وتدمير عربة قتالية لهم جراء القصف.
© REUTERS / Fawaz Salman
وأشار الى تنفيذ الجيش هجوما على مواقع لـ"أنصار الله" عند مدخل وادي الفحلوين في مديرية كتاف شرق صعدة.
في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن الجماعة شنت هجوما من مسارين على مواقع للجيش في مفرق الوازعية غرب تعز.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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