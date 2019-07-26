شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات "سجايا فتيات الشارقة" لتسلق قمة كلمنجارو فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد 9 من منتسبات سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تحت 18 عاما، لتسلق قمة جبل "كلمنجارو" الواقعة شمال شرق تنزانيا، التى يبلغ ارتفاعها 5 آلاف و895 مترا فوق سطح البحر، وذلك خلال الفترة من 21 وحتى 31 من أغسطس المقبل .



فتيات الشرقة

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تنظم سجايا فتيات الشارقة سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية للمنتسبات إلى نادى المغامرة لممارسة الرياضة يقدمها نخبة من الرياضيين وهواة تسلق الجبال ممن خاضوا تجارب ناجحة فى تسلق قمة كلمنجارو .



الاجتماع التحضيرى

من جانبها، أكدت الشيخة عائشة خالد القاسمى، مديرة سجايا فتيات الشارقة، جدوى هذه اللقاءات التدريبية ودورها فى رفد الفتيات بالأدوات والمعلومات اللازمة بشأن رياضة تسلق الجبال وأبرز التحديات التى تصاحبها وكيفية مواجهتها من ناحية أخرى، موضحة أن تنظيم سجايا لرحلة تسلق جبل كلمنجارو تأتى استمرارا للرحلات التى نظمتها سابقا بغرض زيادة ثقة الفتيات بأنفسهن وتعزيز مهاراتهن القيادية، بما يتوافق مع استراتيجيات وأهداف المؤسسة المعنية بتنمية مواهبهن فى شتى المجالات.

Advertisements

يشار أن سجايا فتيات الشارقة، مؤسسة رائدة فى تنمية مواهب الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاماً، فى مختلف المجالات الإبداعية، تأسست عام 2004 كإدارة ضمن مراكز الأطفال ثم استقلت عن مراكز الأطفال فى عام 2012 بقرار إدارى من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.