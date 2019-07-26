جوتيريش ناعيا السبسى: شخصية محورية رائدة وأسهم فى نجاح التحول التاريخى بتونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش اليوم بالرئيس التونسى الراحل باجى قايد السبسي، الذى توفى فى وقت سابق اليوم عن عمر ناهز 92 عاما، واصفا إياه بأنه كان "شخصية محورية رائدة " .
وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن جوتيريش وصف - فى بيان أصدره بهذا الصدد - السبسى بأنه "سياسى أسهم فى نجاح مسيرة التحول التاريخى والسلمى فى تونس نحو الديمقراطية".
وقال جوتيريش إن السبسى أول رئيس منتخب ديمقراطيا لتونس كان زعيما عالميا وأحد الشخصيات الرائدة فى تونس، معربا عن شعوره بالحزن والصدمة لتلقى نبأ وفاته، مضيفا "سوف يظل فى الذاكرة مقترنا بجهوده فى مجال تعزيز حقوق المرأة والمواطن التونسي".
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