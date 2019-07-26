وارن بافيت يراهن بقوة على عقارات دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قال موقع «بروكر بلس» في تحليل نشره، إنه وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى عدم تحقيق قطاع العقارات العالمي أي نمو خلال السنوات المقبلة، إلا أن مستثمرين عالميين مثل الملياردير وارن بافيت، يراهنون وبقوة على عقارات دبي، حيث أشار التقرير إلى أن بافيت يعمل حالياً على توسيع فريق العمل الخاص به والمتخصص في عقارات الإمارة، كجزء من استثمارات «بيركشاير هاثاواي» مع التركيز على العقارات الفاخرة التي تعج بها مدينة دبي.

أضاف تقرير موقع «بروكر بلس» إلى أنه ورغم التراجع العالمي العام في أنشطة وأسعار العقارات، إلا أن هذا التراجع كان جاذباً بالنسبة للمستثمرين العالميين في قطاع العقارات بدبي، بسبب ما يوفره من فرص استثمارية كبيرة، مسلطاً الضوء على القاعدة الاقتصادية المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة، والجهود التي تبذلها في هذا الشأن، مقارنة بالاقتصادات الأخرى في المنطقة.

وأضاف الموقع في تقريره إلى أنه وضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز جاذبيتها الاقتصادية، أجرت دبي العديد من الإصلاحات التي تضمنت خفض الرسوم الحكومية بهدف المحافظة على الانتعاش الاقتصادي في ظل التراجع العالمي، علاوة على أن الدولة وفرت مؤخراً برنامج الإقامة الذهبية للمستثمرين وأصحاب التخصصات النادرة، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الواعدة، دفعت موقع «بزنس إنسايدر» العام الماضي إلى تصنيف دولة الإمارات كثاني أفضل وجهة للاستثمار العقاري عالمياً.

وحققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم في أسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 814 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 80 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم و734 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 117 مبايعة بقيمة 220 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 76 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 149 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.3 مليار درهم، منها 107 رهون أراض بقيمة 1.1 مليار درهم و151 رهن فلل وشقق بقيمة 200 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 180 مليون درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 92 مليون درهم.