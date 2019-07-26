«سجايا فتيات الشارقة» تستعد لرحلة «كلمنجارو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم سجايا فتيات الشارقة، سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية، للمنتسبات إلى نادي المغامرة لممارسة الرياضة، يقدمها نخبة من الرياضيين وهواة تسلق الجبال، ممن خاضوا تجارب ناجحة في تسلق قمة كلمنجارو الواقعة شمال شرق تنزانيا. يأتي تنظيم هذه اللقاءات في إطار تحضيرات «سجايا» للرحلة التي تنظمها إلى جبل كلمنجارو ل 9 من منتسباتها، دون سن 18 سنة خلال الفترة من 21 وحتى 31 من أغسطس المقبل، للاستفادة من خبرات وتجارب من تسلقوا القمة الأعلى ارتفاعاً في إفريقيا. جاء اللقاء مؤخرًا مع المنتسبات بحضور عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وشهد عدداً من الفقرات المتنوعة، سلطت الأولى الضوء على رياضة تسلق الجبال والقيادة في الطبيعة، وقدمها سلطان العبيدلي، المتخصص في رياضات تسلق الجبال بمجلس الشارقة الرياضي.

وقدّم ثانية الفقرات خلال اللقاء المهندس عدنان عبد الرحمن، المتسلق الإماراتي لقمة كلمنجارو، فيما ركزت الفقرة الثالثة على أسلوب القيادة في رحلة كليمنجارو، وقدمها فريق من القيادات العسكرية لشرطة أبوظبي ممن صعدوا قمة الجبل عام 2018.

وأكدت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة، جدوى هذه اللقاءات التدريبية ودورها في رفد الفتيات بالأدوات والمعلومات اللازمة بشأن رياضة تسلق الجبال.