شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: رحيل الباجي قايد السبسي.. ومحمد الناصر رئيساً مؤقتاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”، وكالات

توفي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالاقتراع العام في تونس، صباح أمس الخميس، عن 92 عاماً، بعد ساعات على إدخاله إلى وحدة العناية الفائقة في المستشفى، فيما تدخل تونس فترة عصيبة، تبدأ باختبار الانتقال السلمي للسلطة، واحترام الدستور، والالتزام بالمواعيد الانتخابية.

وأعلنت تونس الحداد الوطني لمدة أسبوع، بدءاً من يوم أمس الخميس، وتنكيس الأعلام الوطنية، وإلغاء كافة الاحتفالات والمهرجانات حتى إشعار آخر. كما نعت كافة الأحزاب والمنظمات الوطنية وفاة الرئيس.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني استقرار الوضع الأمني في كامل تراب الجمهورية، مشيراً إلى أن الوزارة في حالة يقظة وانتباه مستمرين، وتعمل على المحافظة على الأمن العام. وذكر المتحدث: «إن وزارة الداخلية تقوم بواجبها الوطني المناط بعهدتها، وتقوم في الظرف الحالي بكل الأعمال النابعة من اختصاصاتها في المحافظة على الأمن العام، وسلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة». وجاءت وفاة السبسي؛ بعد فترة اتسمت بمتاعب صحية للرئيس امتدت على نحو أكثر من شهر رافقها جدل كبير بشأن ما يقره الدستور والقوانين في حالة الفراغ في السلطة. ومع ذلك، لم ينجح النواب في البرلمان منذ الأزمة الصحية السابقة للسبسي في نهاية يونيو/حزيران الماضي، في استكمال وضع المحكمة الدستورية المعطلة منذ عام 2015، بينما لم يتبق سوى أشهر قليلة على موعدي الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأثارت الوفاة حالة من الارتباك على المؤسسات الدستورية، قبل أن يلقي رئيس البرلمان محمد الناصر كلمة مقتضبة إلى الشعب؛ إثر لقاء طارئ مع رئيس الحكومة يعلن فيها توليه المنصب مؤقتاً وفق ما يقره الدستور. وسيشغل محمد الناصر المنصب في فترة أدناها 45 يوماً وأقصاها 90 يوماً.

وتجري الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول، بينما الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، كما أن هناك مقترحاً من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتغيير موعد الرئاسية؛ لاحترام آجال الرئاسة المؤقتة للناصر. ولاحقاً أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بقون، أن الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 17 نوفمبر 2019، سيتم تقديم موعدها؛ إثر وفاة الرئيس السبسي.

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ونجح السبسي في أن يمهد بشكل أساسي في نجاح الانتقال السياسي عام 2011؛ عندما تولى حكومة مؤقتة نجحت في إجراء أول انتخابات ديمقراطية نزيهة في البلاد ثم عاد وانتخب كأول رئيس بصفة ديمقراطية ونزيهة عام 2014، ليغادر الدنيا قبل انتهاء عهدته الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتوافقت جميع الأحزاب حول الدور المحوري الذي لعبه السبسي في بناء الدولة الوطنية منذ فترة الاستقلال، ووضع أسس الجمهورية الثانية بعد ثورة 2011 وتجنيب البلاد الفوضى والحرب الأهلية؛ بانتهاجه سياسة التوافق الوطني.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد: «تونس فقدت برحيل الفقيد رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي مناضلاً وطنياً صادقاً، ورجل دولة وهب نفسه وحياته للعمل الوطني، وكان له دور أساسي ومحوري في إنجاح الانتقال الديمقراطي». ونعى رئيس الحكومة، السبسي، داعياً الشعب التونسي إلى مزيد من الوحدة في خدمة المصلحة العليا للوطن، والالتزام بأحكام الدستور، والالتفاف حول المؤسسات الدستورية. وتابع: «كان لي شرف العمل معه في هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا، وخبرت عن قرب غيرته على تونس، وحرصه على تغليب مصلحتها».

وقال حزب حركة النهضة الإسلامية حليف الشاهد في الحكم، في بيان حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي: «إن الرئيس الباجي قائد السبسي، هو أول رئيس تونسي منتخب مباشرة وبصورة ديمقراطية، وأن دوره كان محورياً في استمرار التجربة الديمقراطية التونسية، وحماية سلامة بلادنا وقيادة توافق وطني تاريخي».

وجاء في بيان حركة نداء تونس «بهذا الحدث الجلل تفقد تونس أحد زعمائها الكبار، ممن ساهموا في جميع معاركها الكبرى في التاريخ المعاصر، المعركة من أجل تحرير البلاد من ربقة المستعمر، والمعركة من أجل بناء الدولة الوطنية المستقلة، والمعركة من أجل إرساء النظام الديمقراطي وتحقيق المصالحة الوطنية وإنجاز أهداف الثورة».

ونعت باقي الأحزاب التونسية الرئيس الراحل، ومن بينها حركة مشروع تونس والجبهة الشعبية وحركة الشعب. وطالب رئيس حزب البديل ورئيس الحكومة السابق المهدي جمعة، الدولة بتنظيم «جنازة وطنية كبيرة تليق بمقام الباجي قائد السبسي، وما قدمه للدولة التونسية على امتداد أكثر من 50 سنة، وخاصة ما قدمه بعد الثورة في سبيل إنجاح المسار الانتقالي والمحافظة على وحدة الدولة والشعب».

وكان الرئيس الراحل قد رفض قبل وفاته بفترة قليلة الإمضاء على قانون الانتخابات الجديد الذي صادق عليه البرلمان، بعد تعديله بدعوى أنه قد يفضي عملياً إلى إقصاء مرشحين للانتخابات بشكل مبيت. وستكون الطبقة السياسية اليوم في اختبار؛ لمراقبة مدى التزامها بموقف السبسي.