الإمارات تقدم 124 طناً مساعدات غذائية لأهالي الضالع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت دولة الإمارات، حملة مساعدات إغاثية لأهالي محافظة الضالع في إطار جهودها؛ لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني، وتحسين الحياة المعيشية في المناطق المحررة. وتشمل الحملة - التي ستكون على 4 دفعات وتستمر على مدى شهر كامل - رفد مستشفى النصر بالأدوية، وتوزيع 124 طناً من المواد الغذائية إلى جانب القيام بتجهيز مرافق صحية وخزانات مياه وخيم إيوائية.

وفي هذا الصدد، وصلت أمس الأول، الدفعة الأولى من المساعدات التي شملت 31.2 طن من المواد الغذائية إلى جانب خزانات مياه وخيم إيوائية؛ وذلك استمراراً لحملات إغاثة سابقة نفذتها «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي في محافظة الضالع. وعبّر المسؤولون في محافظة الضالع عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة.(وام)