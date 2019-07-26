ممارسات تخلو من الإبداع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باسمة يونس

تسود العالم ثقافة (الاستفادة من أفضل الممارسات) التي تسخر لأجلها الجهود البحثية والأموال للاطلاع على ممارسات الدول الأخرى في مجالات معينة بدلاً من تسخير هذه الجهود لدراسة الواقع والاستفادة من احتياجات الناس وآرائهم ومتطلباتهم الحقيقية. وتصرف مبالغ طائلة وخيالية لإيفاد الموظفين، وشغل أوقاتهم في التجول بين ردهات الشركات أو المكاتب في العالم، للاطلاع على تلك الممارسات، والعودة بحقيبة مملوءة بالأوراق والكتيبات، لكنها خالية من «الإبداع والابتكار».

وإذا فكرنا في الجانب السلبي لأفضل الممارسات، فسنكتشف أنها في الحقيقة «أفضل ممارسات» لمن ابتكرها وفي وقتها فقط، لكنها لا تعطينا ما نحتاج إليه، بل ولا تسمح لنا بالتفكير أو اختراع ما يتلاءم مع بيئتنا وقدراتنا، وتعيدنا في نهاية المطاف إلى صندوق من سبقنا إلى تلك الممارسة، مغلقة أمام عقولنا بوابة التفكير المختلف.

إن ثقافة «أفضل الممارسات» التي تعوّل عليها المؤسسات والمبادرات والمشاريع الكبرى اليوم، بذريعة «عدم إعادة اختراع العجلة»، هي ثقافة محبطة للإبداع ومثبطة للهمم، ولا تقود المؤسسات إلى جديد ما دامت العجلة لا تزال تؤدي الدور الذي صنعت للقيام به أول مرة، أي أنها تتعارض تماماً مع مفهوم «الابتكار» «والإبداع» في أي عمل، وتقف في وجه محاولات الخروج من الصناديق والتي تصنعها «أفضل الممارسات» بدون شك.

فلماذا سنأتي بعجلة تم اختراعها لتسير احتياجات الناس في مكان ما، ما دمنا نتطلع نحو ابتكار عجلتنا المختلفة؟ وما الجديد في عبارة «لا يوجد شيء مثل أفضل الممارسات»، بينما في الحقيقة «أفضل الممارسات» ليست أكثر من مجموعات من المنهجيات والعمليات والقواعد والمفاهيم والنظريات التي حققت مستوى من النجاح في بعض المجالات وبعض الدول، وبسبب تلك النجاحات حولناها إلى حقائق عالمية يمكن تطبيقها في أي مكان وفي كل مكان، بل وصرنا نستقطب الشركات والخبراء ليقوموا من أجلنا ببحوث عن «أفضل الممارسات» لا لشيء سوى لإعادة تطبيقها.

إن البحث عن أفضل الممارسات التي بات العالم يروج لها وشركات البحوث تعلن عن خبرتها فيها، لا يظهر ذلك «الأفضل» إلا من التقارير الرسمية والمعلنة أمام الجميع، بينما في الواقع ومن خلال قراءة المقالات الجانبية أو مراجعات المستفيدين من تلك المبادرات أو آراء الذين يعيشون في تلك البلدان، والتي تعبر عن حقيقة ما يحدث فيها، لا تعدو كونها مشاريع لم تحقق الفائدة إلا بنسبة قليلة أحياناً، أو لم تحقق المطلوب منها على أرض واقع متغير بشكل متسارع.

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