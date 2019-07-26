واشنطن تمنع صدور بيان أممي يدين الهدم «الإسرائيلي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة منعت، يوم الأربعاء، محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم «إسرائيل» منازل فلسطينيين في القدس المحتلة. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، التي طلبت من «إسرائيل» وقف خطط الهدم، إن 17 فلسطينياً يواجهون خطر التشرد.

وطرحت الكويت وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، الثلاثاء الماضي، مسودة بيان من خمس فقرات، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15. وتعبر المسودة عن القلق البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم «تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم». ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع، لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس أنها لا يمكنها تأييد نص البيان. وتابع الدبلوماسيون أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجدداً إنها لا توافق على النص. وتتهم الولايات المتحدة منذ وقت طويل الأمم المتحدة باتخاذ مواقف منحازة ضد «إسرائيل»، وتوفر الحماية لحليفتها من أي إجراء في المجلس.

وترأس الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية.

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وناقش الاجتماع قضية حجز الأموال الفلسطينية، واستمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر في القدس، لاتخاذ قرارات هامة رداً على كل هذه التحديات والتعديات «الإسرائيلية». في الأثناء، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات «الإسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني. وقال اشتية خلال لقائه السفراء والقناصل، في مكتبه برام الله، «إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، ستعقد اجتماعاً هاماً، لاتخاذ خطوات فعلية، رداً على قيام قوات الاحتلال بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق (أ) وتقع تحت السيطرة الفلسطينية».

وأضاف: «تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع «إسرائيل» لم تعد موجودة، لأن «إسرائيل» لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يومياً تقتحمها، وتصادر الأراضي، وتتوسع استيطانياً فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة الى إقامة الدولة الفلسطينية».

وحذّر اشتية من إقدام «إسرائيل» على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية، كما حدث في واد الحمص، إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات «الإسرائيلية» الأخيرة.