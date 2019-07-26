التفاؤل يهدي الأسهم رابع مكسب أسبوعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

للأسبوع الرابع على التوالي، أضافت الأسهم المحلية مكاسب جديدة، وسط تصاعد شهية المستثمرين لعدد كبير من الأسهم، وأبرزها العقار والبنوك، في ظل ارتفاع المعنويات جراء النتائج القوية للشركات، والاتفاقيات الإماراتية- الصينية، التي قفزت بمؤشر سوق دبي 3.17% عند مستوى 2850.69 نقطة، وكذلك سوق أبوظبي بنسبة 3.25% إلى 5387.77 نقطة.

وجاء الدعم في السوقين مع ضخ الأجانب (غير العرب) صافي استثمار خلال أسبوع بقيمة 490 مليون درهم، (330 مليون درهم في أبوظبي، و160 مليون درهم في دبي). كما عززت المحافظ الاستثمارية من مشترياتها بصافي استثمار بلغ 540.47 مليون درهم كمحصلة شراء.

وحصدت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 2.67 مليار درهم، توزعت على 1.37 مليار درهم في دبي، و1.3 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.6 مليار سهم، توزعت بواقع 1.1 مليار سهم في دبي، و565.5 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عبر 27.8 ألف صفقة.

واخترقت العديد من الأسهم مستويات مميزة خلال الأسبوع، فعلى الصعيد العقاري ارتفع «إعمار العقارية» 6.95%، و«الدار» 10.8%، و«إعمار مولز» 7.14%، و«إعمار للتطوير» 5.68%، و«ديار» 2.11%، و«أرابتك» 1.14%.

وبين البنوك صعد «أبوظبي الأول» 3.08%، و«أبوظبي التجاري» 3.89%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.94%، و«اتصالات» 2.65%، و «دبي الإسلامي» 1.16%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.86%، و«جي إف إتش» 1.42%، كذلك، ارتفع «دانة غاز» بقوة بنسبة 8.32%.

وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر القائمة «أبوظبي التجاري» بقيمة 250.15 مليون درهم، وأغلق عند 9.09 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 205.6 ملايين درهم، مغلقاً عند 16.08 درهم، ثم سهم «الدار» مستقطباً 202.6 مليون درهم من إجمالي السيولة، مقفلاً عند 2.36 درهم.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات الأسبوعية في دبي، بقيمة 266.24 مليون درهم، مغلقاً عند 5.23 درهم، تلاه «دبي الإسلامي»، بسيولة بقيمة 185.3 مليون درهم، وأغلق عند 5.24 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بسيولة بلغت 117.7 مليون درهم، مغلقاً عند 0.93 درهم.