موجة القيظ في أوروبا تبلغ الذروة ب 42 درجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت موجة القيظ التي تضرب أوروبا أمس الخميس ذروتها، محطمة الأرقام القياسية مجدداً، في هولندا وبلحيكا وفرنسا وألمانيا بعد وصولها إلى 42 درجة مئوية، وهي درجة لم تشهدها دول منذ أواخر القرن ال19، مثيرة بذلك قلقاً من حدوث وفيات خاصة للمرضى وكبار السن، وانعكاسها على الصحة العامة والمسافرين على متن القطارات ممن تأثرت خطط عطلاتهم الصيفية. وتعاني أوروبا للمرة الثانية خلال هذا الصيف من موجة حر يخشى أن تكون «قاتلة» في بلاد يندر فيها استخدام مكيفات الهواء، وغير مجهزة لهذا المعدل من درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها هذا الأسبوع، ما استدعى استمرار حالة الاستنفار والتأهب لدى دول وحكومات لمواجهة التداعيات الخطرة لها.

وواصلت فرنسا حالة تأهبها، بعدما سجلت باريس أعلى مستوياتها أمس، مع 42 درجة مئوية، متخطية المستوى القياسي السابق وهو 40,4 درجة المسجلة في 1947.

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وفي ألمانيا، وصلت الحرارة ارتفاعها إلى 42 درجة للمرة الأولى منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في البلاد أواخر القرن التاسع عشر. ورصدت هذا المستوى القياسي في مدينة لينجن بولاية سكسونيا السفلى. كما تجاوزت الحرارة في هولندا ال40 درجة لأول مرة منذ 75 عاماً، حسبما أعلن معهد الأرصاد الملكية. وسجل المستوى القياسي للحرارة عند40.4 درجة في منطقة جيلتسه - ريين جنوب شرقي البلاد. وكانت السلطات أطلقت تحذيراً من تكون الدخان بسبب استمرار ارتفاع درجة الحرارة في أجزاء كبيرة من البلاد، مشيرة إلى أن جودة الهواء في بعض المقاطعات «سيئة للغاية». وبلغت الحرارة في بلجيكا، أمس، 40,6 مئوية، سجلت في قاعدة كلاين-بروغل العسكرية بشمال شرقي البلاد.

وخفضت سرعة حركة القطارات في دول أوروبية لتجنب إلحاق الضرر بشبكة السكك الحديد، وحضت الشركة الفرنسية المسافرين على إرجاء رحلاتهم. ووسط الحر الخانق في العاصمة الفرنسية اصطف السياح والمحليون أمام النوافير، وبرك المياه التي أقامتها السلطات. وحضت السلطات المواطنين على التنبه للأشخاص المقيمين بمفردهم، والاحتراس أثناء السباحة بعد زيادة حالات الغرق. وتسببت موجة الحر بمعاناة لملايين المسافرين على وسائل النقل العام.

وتعرقلت رحلات المسافرين على متن القطارات على مشارف باريس لبضع ساعات. وقالت وزيرة البيئة الفرنسية اليزابيث بورن: «أطلب من كل من يستطيع تجنب أو إرجاء رحلاته أن يفعل ذلك»، مضيفة أن الموظفين الذين يمكنهم القيام بعملهم في المنزل لا ينبغي أن يتوجهوا إلى مكاتبهم. وحذرت قائلة «ليس فقط الأشخاص الضعفاء هم المعرضون للإصابة بمشكلات صحية عندما تكون الحرارة بهذا المستوى». (وكالات)