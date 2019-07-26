نتائج مخيبة تطغى على تطمينات «المركزي» الأوروبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تشفع تصريحات البنك المركزي الأوروبي والتي عدّل فيها توقعاته لأسعار الفائدة، أمس الخميس، ليفتح الباب صراحة أمام خفض الفائدة، للأسهم الأمريكية لتسجل نتائج سلبية وتنخفض متأثرةً بنتائج مخيبة للربع الثاني لبعض الشركات والتي تشير إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وانخفض مؤشر داو جونز 140 نقطة في بداية التعاملات، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.5٪، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب، بنسبة 0.8 ٪.

عدل البنك المركزي الأوروبي توقعاته لأسعار الفائدة، أمس الخميس، وطلب من موظفيه إعداد خيارات لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، ليفتح الباب صراحة أمام خفض الفائدة ومزيد من شراء السندات في سبتمبر/‏‏‏ أيلول.

وقال المركزي الأوروبي إنه يتوقع الآن أن تبقى أسعار فائدته الرئيسية عند مستوياتها الحالية، أو دونها، حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، متخلياً عن تعهده السابق بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي حتى منتصف 2020.

وعلى صعيد الشركات، تراجعت أسهم شركة فورد بنسبة 6٪ بعد نتائجها المخيبة لللآمال، وانخفضت أسهم «بوينج» بأكثر من 3.5% مسجلة خسارة جديدة تضاف إلى سلسلة نتائجها السلبية بعد انخفاضها بنسبة 3.1٪ في يوم الأربعاء.

وقفزت أسهم «ثري إم» بنسبة 3.4٪ بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح وإيرادات أفضل من المتوقع. وأعلنت حوالي ثلث الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز، عن أرباح الربع الثاني حتى الآن. حققت 75٪ من هذه الشركات أرباحاً أفضل من التوقعات، وفقًا ل «فاكت سيت».

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، اجتماعاً يناقش فيه السياسة النقدية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل.

وأوروبياً، تباين أداء الأسهم الأوروبية بعد ظهر أمس الخميس، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أن المزيد من التيسير النقدي قد يكون في الأفق.

وارتفع سهم كوبهام، المدرجة في لندن أكثر من 34%، بعد أن وافقت شركة «أدفنت إنترناشيونال» الأمريكية على شراء الشركة مقابل 5 مليارات دولار.

وكانت الأسهم الأوروبية، افتتحت تداولاتها بارتفاع، مع صدور تقارير قوية من شركات روش لصناعة الأدوية وإل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة.

في بورصة طوكيو، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس الخميس، بعد أن ارتفعت وول ستريت إلى مستويات قياسية، لكن المكاسب كانت محدودة مع عزوف المستثمرين قبيل قرارات بشأن السياسة النقدية المتوقع صدورها عن البنك المركزي الأوروبي ومن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأغلق المؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.22 في المئة إلى 21756.55 نقطة بعد أن لامس مستوى 21823.07 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ السابع من مايو/‏‏‏أيار.

وارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات الرقائق 20.2 في المئة، بعد أن أظهرت أرباح الشركة المعلنة في اليوم السابق أن تراجع مبيعاتها في الفترة من أبريل/‏‏‏نيسان إلى يونيو/‏‏‏حزيران، لم يكن بالحدة التي كان يُخشى منها في السابق بفضل طلب مطرد يرتبط بشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول والذكاء الصناعي. وتلقت بقية أسهم التكنولوجيا، الدعم بعد أن سجلت نظيراتها الأمريكية مكاسب أثناء الليل، مما دفع المؤشرين ناسداك وستاندرد آند بورز 500 للارتفاع إلى مستويات قياسية. وارتفع سهم سومكو المصنعة لمنتجات أشباه الموصلات 2.44 في المئة وزاد سهم روم لصناعة المكونات الإلكترونية 1.03 في المئة فيما تقدم سهم طوكيو إلكترون 3.63 في المئة.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك، ذو الثقل في السوق، 1.8 في المئة بعد أن قالت تقارير إعلامية إنه من المتوقع أن تعلن الشركة العملاقة عن استثمار بقيمة 40 مليار دولار في صندوقها رؤية الذي يركز على التكنولوجيا.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.13 في المئة ليغلق عند 1577.85 نقطة.

ومن بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو البالغ عددها 33، أغلق 19 مؤشراً على ارتفاع.