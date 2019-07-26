محمد بن زايد مخاطباً ناصر بن حمد: ابشر بعزك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رداً على قصيدة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

«ابشرك ما حد لنا عدوان» Advertisements

أبوظبي:”الخليج 365”

يرسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصيدة «ابشر بعزك»، لوحة زاهية بالكلمات الرصينة، ذات المعاني الدالة على وحدة الحال بين الإمارات والبحرين، ومتانة مشاعر الإخاء بينهما، وقوة الصف الذي لا ينكسر، مهما تكاثر الأعداء وتربصوا، فهذه الوحدة المتينة لا تقهر أعداءها بقوة السلاح فقط، ولكن بميراث عظيم من الفضائل والأخلاق النبيلة، والتي تشكل ترسانة دفاع قوي تتكسر عندها أقوى الأسلحة، والقصيدة هي رد على قصيدة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، والتي حملت اسم «قدوة الشيخان»، والتي تتطوف معانيها في ذكر محاسن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي يقول مطلعها:

قال الذي قوله على برهان

وفي كل دوره يبتدي دوره

ما يلتفت في ناقص العربان

وإن شار، شفت الناس في شوره

وطبع الشجاع يخاوي الشجعان

ويزيد نور أهل الوفا نوره

يا سيدي يا قدوة الشيخان

ابشر بنا في كل مقصوره

ليأتي رد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على التحية محتشداً بمشاعر الأخوة والحب الكبير بين الإمارات والبحرين، في قصيدة تحلق في عوالم مختلفة من القضايا المشتركة، وتؤكد التعاضد والتكاتف واللحمة القوية بين الدولتين الشقيقتين.

تحمل قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مطلعها آيات من البيان وحسن البديع وجزالة اللغة، ويظهر ذلك في براعة التشبيه والكنايات؛ حيث تسيل اللغة؛ فترسم مشاهد طبيعية خلابة، حافلة بالرمز فما «الواردات السمان»، إلا تلك الريح الطيبة المرسلة التي حملتها قصيدة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي ينتمي إلى عترة طيبة، وشجرة أصلها ثابت في الأرض، وفرعها يناطح السماء، وقوم عرفوا بالإقدام، اختبرت السيوف شجاعتهم وبأسهم ووقوفهم إلى جانب الحق، فكان لهم من المجد ما هو راسخ في تراث مجد العرب، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد:

يا مرحبا والواردات سمان

يت ريضه ماهوب مذعوره

راعي الوفا طيب اوفا مليان

وان يت على الافعال مخبوره

الشك زايل عنك يا ذيبان

وسيوفكم بالحق ممهوره

الشف واحد والعهود امتان

ابشر بعزك هوب مدثوره.

ثم تعرج القصيدة نحو إظهار القوة والمنعة والبأس، فقد أصبحت الإمارات من العزة وحسن التعامل مع بقية العالم؛ بحيث لا يعاديها أحد، فالذي يبادر بالعدوان لا شك أنه سيدحر ويكسر، ومن يفعلون ذلك لا يحسنون وزن خطاهم، فينالون نصيبهم؛ بسبب سوء تقديرهم للأمور، والتاريخ يخبرنا بمثل هؤلاء الذين لا يستفيدون من أخطاء الماضي، فيعيدون ذات التقدير السيئ، ولكن العالم كله يشهد بقوة الدولة، وحسن سيرتها، كما يشهد بتاريخها وماضيها ومجدها العظيم، وقدرها الذي بات معروفاً ومذكوراً بالخير بين جميع دول العالم، وهي المكانة التي وصلت إليها الإمارات؛ بفضل اتكائها على تراث عظيم، وأخلاق فاضلة، وقيم نبيلة، ونهج واضح، فغدر الخائن مردود إليه، وكيده في نحره، وسيذوق من قوة الدولة، وبأسها؛ ما يجعله يتراجع مذموماً مدحوراً؛ بفضل الشدة والقدرة على رد الكائدين؛ مهما تطاولوا ومهما حاولوا، فما لانت للدولة قناة، ولا عرفت التراخي والتراجع في ساعة الإقدام.

وابشرك ما حد لنا عدوان

والقوم مدحوره ومكسوره

خطواتهم يلي بلا ميزان

اهناك مذروعه ومشبوره

نركب على اللي قينها مالان

والوقت يشبه ماضي عصوره

النا نبا طيب مع البلدان

وامجاد مطرايه ومذكوره

والحربه اللي يت من الخوان

انردها ترعى من نحوره.