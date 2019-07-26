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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد مخاطباً ناصر بن حمد: ابشر بعزك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رداً على قصيدة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
«ابشرك ما حد لنا عدوان»
أبوظبي:”الخليج 365”
يرسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصيدة «ابشر بعزك»، لوحة زاهية بالكلمات الرصينة، ذات المعاني الدالة على وحدة الحال بين الإمارات والبحرين، ومتانة مشاعر الإخاء بينهما، وقوة الصف الذي لا ينكسر، مهما تكاثر الأعداء وتربصوا، فهذه الوحدة المتينة لا تقهر أعداءها بقوة السلاح فقط، ولكن بميراث عظيم من الفضائل والأخلاق النبيلة، والتي تشكل ترسانة دفاع قوي تتكسر عندها أقوى الأسلحة، والقصيدة هي رد على قصيدة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، والتي حملت اسم «قدوة الشيخان»، والتي تتطوف معانيها في ذكر محاسن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي يقول مطلعها:
قال الذي قوله على برهان
وفي كل دوره يبتدي دوره
ما يلتفت في ناقص العربان
وإن شار، شفت الناس في شوره
وطبع الشجاع يخاوي الشجعان
ويزيد نور أهل الوفا نوره
يا سيدي يا قدوة الشيخان
ابشر بنا في كل مقصوره
ليأتي رد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على التحية محتشداً بمشاعر الأخوة والحب الكبير بين الإمارات والبحرين، في قصيدة تحلق في عوالم مختلفة من القضايا المشتركة، وتؤكد التعاضد والتكاتف واللحمة القوية بين الدولتين الشقيقتين.
تحمل قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مطلعها آيات من البيان وحسن البديع وجزالة اللغة، ويظهر ذلك في براعة التشبيه والكنايات؛ حيث تسيل اللغة؛ فترسم مشاهد طبيعية خلابة، حافلة بالرمز فما «الواردات السمان»، إلا تلك الريح الطيبة المرسلة التي حملتها قصيدة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والذي ينتمي إلى عترة طيبة، وشجرة أصلها ثابت في الأرض، وفرعها يناطح السماء، وقوم عرفوا بالإقدام، اختبرت السيوف شجاعتهم وبأسهم ووقوفهم إلى جانب الحق، فكان لهم من المجد ما هو راسخ في تراث مجد العرب، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد:
يا مرحبا والواردات سمان
يت ريضه ماهوب مذعوره
راعي الوفا طيب اوفا مليان
وان يت على الافعال مخبوره
الشك زايل عنك يا ذيبان
وسيوفكم بالحق ممهوره
الشف واحد والعهود امتان
ابشر بعزك هوب مدثوره.
ثم تعرج القصيدة نحو إظهار القوة والمنعة والبأس، فقد أصبحت الإمارات من العزة وحسن التعامل مع بقية العالم؛ بحيث لا يعاديها أحد، فالذي يبادر بالعدوان لا شك أنه سيدحر ويكسر، ومن يفعلون ذلك لا يحسنون وزن خطاهم، فينالون نصيبهم؛ بسبب سوء تقديرهم للأمور، والتاريخ يخبرنا بمثل هؤلاء الذين لا يستفيدون من أخطاء الماضي، فيعيدون ذات التقدير السيئ، ولكن العالم كله يشهد بقوة الدولة، وحسن سيرتها، كما يشهد بتاريخها وماضيها ومجدها العظيم، وقدرها الذي بات معروفاً ومذكوراً بالخير بين جميع دول العالم، وهي المكانة التي وصلت إليها الإمارات؛ بفضل اتكائها على تراث عظيم، وأخلاق فاضلة، وقيم نبيلة، ونهج واضح، فغدر الخائن مردود إليه، وكيده في نحره، وسيذوق من قوة الدولة، وبأسها؛ ما يجعله يتراجع مذموماً مدحوراً؛ بفضل الشدة والقدرة على رد الكائدين؛ مهما تطاولوا ومهما حاولوا، فما لانت للدولة قناة، ولا عرفت التراخي والتراجع في ساعة الإقدام.
وابشرك ما حد لنا عدوان
والقوم مدحوره ومكسوره
خطواتهم يلي بلا ميزان
اهناك مذروعه ومشبوره
نركب على اللي قينها مالان
والوقت يشبه ماضي عصوره
النا نبا طيب مع البلدان
وامجاد مطرايه ومذكوره
والحربه اللي يت من الخوان
انردها ترعى من نحوره.
قوافي المجد
المحرر الثقافي
تمثل قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «ابشر بعزك» التي جاءت رداً على قصيدة «قدوة الشيخان» التي كتبها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، واحدة من القصائد الرائعة، بما فيها من بلاغة شعرية ومعان ذات دلالات واضحة، وهي في إطارها العام تبرز مهمة الشعر بوصفه وسيلة من وسائل التخاطب الوجداني، وهي تبدأ برد التحية بقول سموه «يا مرحبا».. والقصيدة جاءت مطابقة في وزنها الشعري، وفي عدد أبياتها لقصيدة «قدوة الشيخان» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد:
يا مرحبا والواردات سمان
يت ريضه ماهوب مذعورة
وفي هذا البيت يصف سموه وقع قصيدة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عليه، فهي بمثابة الريح الطيبة التي وقعت كالنسيم العليل على قلبه، فقصيدة «قدوة الشيخان» فيها اعتراف كبير بخصال ومزايا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، هذا القائد العربي، الذي تطبّع بطباع الفرسان والقادة الكبار، وهو الذي يزجي الخير لمن يستحقه، ولا يلتفت إلى زلات ومناقص الرجال، فسموه أرفع من ذلك بكثير، وهو بذلك يبرهن على قدوة، قلما نجد لها نظيراً عند الآخرين، هذا القائد الشجاع، كما تجلى في قصيدة «قدوة الشيخان» يرد بتحية مجلجلة تستحق وقفة تأملية، حيث يقول سموه في «ابشر بعزك»:
راعي الوفا طيب اوفا مليان
وان يت على الافعال مخبوره
الشك زايل عنك يا ذيبان
وسيوفكم بالحق ممهوره
الإشارات الواردة في البيتين السابقين، ترد المديح للمادح، كما تشير إلى مكانة البحرين في قلب الإمارات، وكما يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد فإن هذه العلاقة المتينة والوطيدة تقف حجر عثرة أمام كل المرجفين والخائنين والمشككين، هؤلاء الذين سيهزمون، وستكسر سيوفهم، أمام قوة وجبروت الوحدة بين البلدين الشقيقين، تلك الوحدة التي زانها عقل راجح، وخطى راسخة لا تلين.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد:
الشف واحد والعهود امتان
ابشر بعزك هوب مدثوره
وابشرك ما حد لنا عدوان
والقوم مدحوره ومكسوره
خطواتهم يلي بلا ميزان
اهناك مذروعه ومشبوره
في الأبيات السابقة، نجد أنفسنا أمام قائد واثق من نفسه، وأكثر من ذلك، عارف بمآلات الأمور، وذلك من سمات الفروسية والشجاعة، والإيمان بمنطق وقوة الحجة، والإصرار على الهدف وتحقيق النتائج والمنجزات، هي في عرف سموه نتائج، سبق واختبرتها التجارب التي رسمت حدودها على مشارف المجد والفخر، اختبرتها أزمنة وتواريخ معطرة بكل ما هو حقيقي وباذخ في سيرة الإمارات، هذه الدولة الراسخة التي تقف، ولا تزال شامخة، بكل عنفوان وقوة، أمام كل محاولات الخيانة والتشكيك، وهي في كل مرة، تخرج قوية، تحتفي بالنصر أمام كل قوى الغدر والخيانة والتشكيك.
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد:
نركب على اللي قينها مالان
والوقت يشبه ماضي عصوره
النا نبا طيب مع البلدان
وامجاد مطرايه ومذكوره
والحربة اللي يت من الخوّان
انردها ترعى من نحوره
وبعد، فلا أجمل من هذه الأبيات التي تطفح بالفخر والعز والثقة، ولا شك أنها تجسد سيرة الإمارات، هذه الدولة صانعة المجد، المجد الذي لا يلين، والتي هي من كثرة فعالها الطيبة وسيرتها العطرة ووقفتها الشجاعة، معروفة ومذكورة عند دول الجوار وفي العالم، كيف لا، وهي الحربة والسيف الذي يكسر الأعداء، ويدحر الخونة ويشتت شملهم، ويردهم على أعقابهم، يتجرعون شرور ما قاموا به، وما بيتوه من جحود ونكران وغيلة وغدر.
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