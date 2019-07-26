«فيكتوري 3» يختبر مياه نهر سانت كلير غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل إلى مدينة سانت كلير بولاية ميتشجان، شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وفد مؤسسة الفيكتوري تيم استعداداً لخوض جائزة سانت كلير في نسختها الخامسة عشرة التي تمثل الجولة الرابعة من بطولة العالم للزوارق السريعة -الفئة الأولى- والتي يشارك فيها أمراء البحار للمرة الأولى هذا العام في حلتها الجديدة.

واستقرت بعثة الفيكتوري تيم التي تضم محمد سيف المري المشرف العام على الفريق، والمتسابقين سالم علي العديدي وعيسى آل علي، إلى جانب الجهازين الإداري والفني، أخيراً في سانت كلير التي تحتضن مهرجاناً رياضياً مائياً يمتد حتى يوم الأحد موعد السباق الرئيسي.

وفور وصول الوفد إلى سانت كلير بدأ الإعداد والتحضير لخوض منافسات الجولة الرابعة التي يتصدرها زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي العالمي سالم علي العديدي، وعيسى آل علي، متقدماً على منافسيه في هذه الفئة، وأبرزهم الزورق الأمريكي الشهير (مس جيكو 113) بقيادة بطل العالم 8 مرات ستيف كرتيس، وجيمس شيبارد، وزورق استراليا-إيطاليا أوف شور 222 بقيادة دارين نيكلسون، وجيوفاني كاربيتلا.

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ويترقب الثنائي العديدي وآل علي، يوم غد السبت، بفارغ الصبر من اجل إتاحة الفرصة للفريق لإجراء التجارب الرسمية على الزورق الذي سيقودانه للمرة الأولى هذا الموسم بعد إلحاق المحركات الجديدة ميركوري 1100 حيث تصل إجمالي قوة الزورق إلى 2200 في وجود محركين اثنين، حسب لوائح البطولة العالمية. ويطمح العديدي وآل علي في السباق المرتقب الأحد، إلى تحقيق أفضل النتائج والفوز في الجولتين لمواصلة الصدارة العالمية التي يعتليها الفريق حالياً والاقتراب أكثر وأكثر من حلم التتويج الأول في الولايات المتحدة، بعد الثوب الجديد الذي اكتسبته بطولة العالم بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت على اللوائح والقوانين.

وأكد حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن السباق يمثل مفترق طرق في الطريق نحو اللقب العالمي الأول في الحدث.

وأوضح حريز المر أن ثقة مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم كبيرة بالثنائي العالمي العديدي وآل علي، بعد الظهور الطيب في الجولات الثلاث الماضية التي حصد فيها الفريق اكبر مجموع من النقاط، متفوقاً على ممثل أمريكا نفسه فريق مس جيكو 113 الذي يعتبر أيقونة الفرق المنافسة في عالم رياضة الزوارق السريعة، فضلاً عن أن طاقمه يضم البريطاني ستيف كرتيس بطل العالم 8 مرات.

وأشار إلى أن فريق العمل لمؤسسة الفيكتوري تيم الذي يضم خبراء مختصين، قام بجهود كبيرة من اجل إجراء الإصلاحات اللازمة على متن زورق فيكتوري 3 الذي سيكون جاهزاً قريباً، فضلاً عن تجهيز زورق فيكتوري 3 الاحتياطي الذي سيظهر يوم الأحد في جائزة سانت كلير، وينافس في الفئة الأولى، بعد تركيب المحركات.