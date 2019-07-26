زخات الحنين في أمسية باتحاد الكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي أمسية مفتوحة لجماعة الإبداع مساء أمس الأول في مقر الاتحاد بمشاركة عدد من الشعراء والكتاب وبحضور محمد شعيب الحمادي مدير فرع الاتحاد في أبوظبي والروائي علي أبو الريش وعدد من المثقفين.

شارك الشاعر محمد عبد الله نور الدين بقصائد وطنية قصيرة جداً، يقول في «قلب من زجاج»: سأنكسر /‏ دون صوت /‏ ودون شرخ /‏ ودون انتثار /‏ كي لا أبقي للريح /‏ مأخذا من وهن.

كما شارك الشاعر نعيم إبراهيم عيسى بقصيدة «رسالة عاشق» جاء في مطلعها:

دعوت الله يا قلبي تمهل

فما ترك الحبيب بمستطاع

فإني لا أذوق النوم يومي

ووجه الحب يكمن في البقاع

أيمضي أمس ما عشناه طرا

فلا أنسى ولو بترت ذراعي

ليال كنا نمضيها بعشق

وأهدي البحر من لفح شراعي

وأسكن في الظلام بريق دمعي

عسى الأيام تنسيني وداعي

وقرأت الشاعرة دوريس سمعان قصيدة بعنوان «ضجيج وجد بأروقة الروح» تقول فيها: زخات من حنين /‏ لا زالت رغم المسافات /‏ تشعل أغصان الأبجديات /‏ تفضح مشاعر خرساء /‏ صمتت عنوة /‏ رافعة رايتها البيضاء المبللة بالدمع الأسود /‏ كيف تجرؤ الأيام /‏ على معاكسة الحلم /‏ وتجاهل صرخات الشوق المدوية /‏ وقت كان الخافق يصبو /‏ لعقد جلسة هيام معك /‏ تثلج أوردة الانتظار.

الشاعرة أمل حاجي قرأت حوارية «آدم وإيما»، تقول فيها: لن نلتقي أعلم /‏ ولن تحبيني /‏ أجل قالت لي المرآة/‏ صمتك تفنن /‏ بقتلي ومع هذا /‏ آثرت العيش معك /‏ ورفضت أنت البقاء /‏ حتى لفظني دمعك /‏ في هذا الصباح /‏ أنزف وجعي بإنصاف /‏ أنا المفطور عشقا.

كما شارك كل من الشعراء مهدي الجابري بقصيدة نبطية وطلال ديباجة بقصيدة عامية، وآمال الأحمد بنص جديد، ثم استمع الحضور إلى عزف منفرد على العود ووصلة غنائية للفنان الشاب خالد الشعيبي.