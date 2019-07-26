الملك سلمان يبعث برسالة إلى الرئيس التونسي المؤقت

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم، الخميس، عن الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس، الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله".

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