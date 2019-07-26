شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشكل لجنة للإشراف على حوار وطنى وإجراء انتخابات رئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة الجزائرية فى بيان، إن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، شكل لجنة سداسية للإشراف على حوار وطنى وإجراء انتخابات رئاسية لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ شهور.

وفى الثانى من أبريل الماضى، تنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذى حكم الجزائر 20 عاما، وذلك تحت ضغط احتجاجات حاشدة طالبت بإقصاء النخبة الحاكمة ومحاكمة المتورطين فى الفساد.

وألغت السلطات انتخابات رئاسية كان مقررا إجراؤها فى الرابع من يوليو الماضى، قائلة إنه لم يتقدم مرشحون لخوضها ولم تحدد السلطات تاريخا جديدا للاقتراع.

ويرأس اللجنة كريم يونس الرئيس السابق للبرلمان وتضم اثنين من خبراء القانون وخبيرا اقتصاديا واثنين من السياسيين.

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ونقل البيان الرئاسى قول بن صالح لرئيس وأعضاء اللجنة خلال اجتماعه بهم اليوم الخميس "سيغطى الحوار جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها... وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية"، مضيفا يجب أن يكون الحوار شاملا وجامعا لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلا للمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية".

وقال البيان إن اللجنة ستبدأ على الفور فى إجراء مشاورات مع كل الراغبين فى المشاركة فى الحوار.