شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الأوكرانى: لم نجد سببا لاحتجاز طاقم الناقلة الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جهاز الأمن الأوكرانى، اليوم الخميس، إنه لم يجد سببا لاحتجاز طاقم الناقلة الروسية (نيما)، وأنه تم منح الطاقم إمكانية العودة إلى وطنهم دون أية عوائق.

وجاء فى بيان الأمن الأوكرانى: "تبين أثناء التحقيقات، أن طاقم الناقلة لم ينتهك قواعد القانون البحرى وقوانين أوكرانيا، وبالتالى لا يوجد سبب لاعتقالهم، وباتباع القوانين الأوكرانية ودون انتهاك حقوق البحارة الروس وحرياتهم، تم منحهم إمكانية العودة إلى أسرهم دون أية عوائق".

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يذكر أن جهاز الأمن الأوكرانى احتجز فى ميناء (إيزمايل) فى مقاطعة (أوديسا) ناقلة (نيكا سبيريت) الروسية التى شاركت تحت اسمها السابق (نيما) - بحسب كييف - فى منع مرور السفن الحربية الأوكرانية خلال الحادث الذى وقع فى مضيق (كيرتش) فى نوفمبر الماضي.

وأعلنت سفارة موسكو فى كييف إخلاء سبيل أفراد طاقم السفينة الروسية المحتجزة فى أوكرانيا، وهم فى طريقهم إلى روسيا، فيما لا تزال السفينة فى الميناء.