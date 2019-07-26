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خادم الحرمين وولى العهد السعودى يعزيان الرئيس المؤقت لتونس فى وفاة السبسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس محمد الناصر، الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية فى وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى رئيس الجمهورية التونسية.

ووفقا لوكالة الأنباء "واس"، قال الملك سلمان: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الباجى قايد السبسى رئيس الجمهورية التونسية، رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق بأحر التعازى، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير بن عبد العزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة للعزاء فى وفاة السبسى.

 

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