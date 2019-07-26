شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تعرض على العراق المشاركة فى إعادة الإعمار والتأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عرض الرئيس الباكستانى عارف علوى على العراق المشاركة فى عملية إعادة الإعمار والتأهيل فى البلاد.



جاء ذلك خلال لقاء عارف علوي، فى مكتبه بإسلام آباد اليوم الخميس، زعيم حزب المجلس الأعلى الإسلامى العراقى همام حمودى الذى يزور باكستان حالياً برفقة وفد بلاده.



وقال الرئيس الباكستانى -وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن باكستان والعراق يتمتعان بروابط ودية منبثقة عن الدين والتاريخ والثقافة، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والروابط الشعبية، إلى جانب تعزيز التعاون فى مجال السياحة بين البلدين.