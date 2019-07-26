شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعدم رجلين أدينا بارتكاب الفاحشة وخطف واغتصاب قاصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت السلطات السعودية، حكم الإعدام بحق سعودى ويمنى فى مدينة الرياض، تمت إدانتهما بتهم ارتكاب الفاحشة مع قصر والاعتداء عليهم بالضرب.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيَيْن بمدينة الرياض، جاء نصه:

أقدم كل من فهد بن سامر بن مرزوق الكثيرى "سعودى الجنسية"، ومحمد نعمان فازع العقيل "يمنى الجنسية"، على الترصد لعدد من الأحداث القصّر فى أوقات مختلفة وخطفهم وفعل الفاحشة بهم بالقوة، والاعتداء عليهم بالضرب والتسبب فى إصابتهم.

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وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يتضمن الحكم عليهما بالقتل تعزيراً لشناعة جرمهما، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق المذكورين.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيَيْن اليوم الخميس، بمدينة الرياض فى منطقة الرياض .