شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية: الجيش الأردنى يقرر وقف تجنيد الفتيات فى الخدمة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية، أنه تقرر وقف تجنيد الفتيات فى الخدمات العسكرية أو المدنية حتى إشعار آخر.

ووفقاً لصحيفة الأهالى الأردنية، قال المصدر ذاته ان القرار جاء نظرا لمحدودية المهن والواجبات التى يمكن ان تنفذها المجندات والمستخدمات بالخدمات المدنية وفى وحدات وتشكيلات القوات المسلحة والتى تتطلب عددا محدودا منهن فى المهن الفنية والادارية والاعلامية والتعليم والصحة ، ولكون العدد الموجود حاليا يتجاوز 4 أضعاف العدد الذى يمكن استيعابه فى هذه المهن.

وأشار إلى أنه فى الفترة الاخيرة تزايدت الاستفسارات من خلال وسائل الاعلام وتقديم الخطابات والاستفسارات المتكررة للمديريات المعنية بالتجنيد والاستخدام لغايات تجنيد الفتيات فى سلك القوات المسلحة بالخدمات العسكرية او المدنية.