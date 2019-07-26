أربيل وبغداد يتفقان على وضع آليات لحل الملفات العالقة

أربيل/ عارف يوسف/ الخليج 365

اتفقت الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، الخميس، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.

كما اتفقا على استمرار التواصل للعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة بين الطرفين، وتقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد، الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان لحكومة إقليم كردستان في شمال العراق، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان، إن اللجنة العليا المشتركة للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان شمال العراق، الخاصة بحل المسائل العالقة بين الحكومتين، اجتمعت الخميس، بإشراف رئيس وزراء الإقليم ونائب رئيس وزراء الحكومة الاتحادية لشؤون الطاقة، للبدء بالحوار حول إيجاد حلول عادلة دستورية للمسائل العالقة.

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وأضاف "في جو ودي هادف وتفاهم مشترك وبنية صادقة، تم التباحث حول الملفات الأساسية وخصوصا ملف المناطق المتنازع عليها، وملف القضايا المالية والموازنة، ملف النفط والغاز".

وأشار البيان، إلى أنه "تم الاتفاق على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، من خلال تشكيل لجان فنية من الوزارات ذات العلاقة تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة".

ولفت إلى أنه "تقرر في الاجتماع استمرار التواصل بين الطرفين تجاه إيجاد حلول جذرية دستورية لكل المشاكل العالقة بشكل يخدم مصلحة الجميع".

وأضاف بأنه تقرر أن تجتمع اللجان الفنية في بغداد، الأسبوع القادم.

والأسبوع الماضي، أجرى رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، زيارة إلى بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع، التقى خلالها بالرئاسات العراقية الثلاث (رئيس البلاد برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي)، فيما وصف زيارته بـ"الإيجابية".

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