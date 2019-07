“ميكروسكوب” على الجهاز الدهليزي وعلاقته بالدوخة وفقد التوازن

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – ريم حنبظاظة – جدة : الجهاز الدهليزي في الأذن هو أحد الأجهزه المسؤوله عن التوازن في جسم الإنسان، وأي إختلال في هذا الجهاز يؤثر علي توازن الإنسان وجودة حياته، عن تفاصيل اضطراب الجهاز الدهليزي أو “Vestibular System” وأعراضه وتشخيصه وطرق علاجه، التقينا بمؤسس ورئيس شركاء التوازن السعودي الدكتور فيصل مبارك استشاري علاج طبيعي ومتخصص في اضطرابات الأذن الداخلية الام أسفل الظهر والتوازن.

يقول دكتور مبارك: أن ” أهم أعراض الاضطراب الدهليزي الدوخه وتختلفولها أنواع، تقيئ, الرأرأه وغيرها من الأعراض، اما أسباب اختلالها كثيرة وأهم خطوات العلاج هو تشخيصها الصحيح”.

‏وأضاف، “لنأخذ خطوة للخلف وننظر لأهم الأعراض التي يعاني منها المريض وهي “الدوخه” وهي كلمة عامه يستخدمها المريض لوصف حالته، ولكن لا تفيد الممارس في تشخيصها فتأتي الحاجه إلى تحليلها لمعرفة نوعها، والتي تقود إلى طريق تشخيصها وعلاجها”.

وأشار إلى أهم أنواع الدوخه وهي:

‏1. الدوار Vertigo

‏2. عدم الإتزان Disequilibrium

‏3. الإغمائه Lightheadedness

‏4. عدم الرؤيه الواضحه oscillopsia

‏وأكد على أن معرفة النوع يساعد بشكل كبير على التوجه للتشخيص الصحيح والعلاج، حيث يعاني المريض في مثل هذه الحالات ايجاد مختص، ولا يجب أن يغيب على الممارس الصحي أن حالة المريض تتأثر في التعامل مع الحالة بشكل خاطئ.

وأوضح بدايةً، الجانب التشريحي للجهاز الدهليزي والذي ينقسم إلى جزئين مهمين:

‏1. Otolith organs

‏حيث أن هنالك عدد 2 أعضاء في كل أذن وهي Saccule & Utricle، وظيفتها، مسؤوله عن التقاط تحركات الجسم الخطيه linear motion

‏امام اوخلف – حركه خطيه افقيه

‏يمين او يسار – حركه خطيه افقيه

‏فوق او تحت – حركه خطيه عموديه

‏2. Semicircular canals، حيث أن هنالك عدد 3 قنوات في كل أذن وهي كالتالي:

‏Anterior or Superior

‏Lateral or Horizontal

‏Posterior or inferior

وظيفتها التقاط حركة الجسم التي على شكل زوايا

‏Flexion or extension

‏Side bending

‏Rotation

واضاف، “تتكون الـ otolith organs من كريستالات لاصقه في سائل جيلاتيني وداخل السائل شعيرات ترسل الإشارات العصبيه للدماغ مع حركة الكريستالات على السائل، بينما القنوات الشبه دائرية semicircular canals فهي عباره عن قنوات كل قناه فيها جهه مغلقه والأخرى نافذه. المغلقة بسبب وجود جزء يسمى ambula وداخلها ما يسمى ب cupula حيث يوجد فيها الشعيرات التي ترسل الإشارات للدماغ بناءا على حركة الشعيرات الناتجه عن دفع او سحب السوائل لها”.

وعن فسيولوجية النظام الدهليزي، يقول د مبارك “يهمني أن أبدأ بشرح مفهوم التوازن الذي هو أساس دور هذا النظام وكيفية تناغم جسم الانسان بقدرة المولى عز وجل، ف‏النظام الدهليزي، النظر والاحساس العميق جميعها تعتبر مؤشرات عصبيه تلتقط المعلومات الخاصه بتوازن ووضعيات جسم الانسان وتنقلها للدماغ، النظر يسمح للإنسان معرفة وضعية جسمه بالنظر في البيئة المحيطة به، ‏الاحساس العميق الموجود في المفاصل والعضلات كذلك يسمح للانسان معرفة وضعيته عن طريق المؤشرات المرسله للدماغ (مثال: حاول تغمض عينيك وتثني يدك، قدرتنا على الاحساس بالثني بدون ان نرى هو ما نتحدث عنه)”.

واضاف، ” النظام الدهليزي ايضا احد هذه المؤشرات ‏الثلاث، وهو مصدر لاستقبال المؤشرات الذي تحدثنا عنها وبما أنه طستقبل نفس المعلومات فيفترض أن يرسل نفس المعلومات للدماغ، وأي خلل في ارسال هذه المؤشرات للدماغ يسبب اختلال في المنتج الاخير، وهو التوازن سواء عن طريق دوخه او غيرها”.

وأشار إلى، “عندما تصل المعلومات في الدماغ من الثلاث مصادر يبدأ عمل تنسيق المعلومات واخراجها كحركات غير اراديه متعدده “reflexes” “.

واضاف أهمها، ‏”اولا ‏Vestibulo Ocular Reflex VOR وهو عباره عن علاقه حركة العين بحركة الرأس، وهي تعتبر علاقه عكسيه حيث انه كلما تحرك الرأس أي حركه تتحرك العين في الاتجاه المعاكس بشكل تلقائي وغير ارادي بنفس الزاويه والسرعة، مما يساعد العين على الحفاظ على التحديق “Gaze Stability”، وأي خلل يسبب رؤية غير واضحة.”

ثانيا، ” “VestibuloSpinal Reflex VSR” وهو الذي يساعد على الحفاظ على قوام جسم الانسان من خلال الحفاظ على التمدد لجسم الانسان Extension of muscles to maitain body posture.

وأكد على أن هذه المخرجات تساعد الانسان في الحفاظ على قوامه واتزانه بحيث انه يستطيع ممارسة حياته بدون أي مشاكل وبجودة عالية بعيدا عن أي احتمالات لإصابات كالسقوط لا قدر الله، لذلك يهتم المختص بالمنتج الرئيسي وهو التوازن من خلال معرفة محتويات الأجهزة المسؤوله ووظائفها.

اما عن كيفية عمل النظام الدهليزي وقدرته على التقاط هذه المؤشرات وارسالها للدماغ، يقول د. مبارك، هناك اجزاء مسؤوله عن التقاط حركة الجسم الخطيه (امام، خلف، يمين، يسار، فوق أو تحت) وهذه الاجزاء تعرف بالـ” otolith organs”، واجزاء مسؤولة عن حركة الزوايا، وهي القنوات شبه الدائرية “semicircular canals”، و كل جزئيه لها نظام فسيولوجي مختلف ولكن يتفقون ان هنالك ما يسمى بالدفع والسحب أو “Push & Pull”.

وعرف د. مبارك الدفع والسحب أو “Push & Pull” بأنها، “مجموعة شعيرات صغيرة يتوسطها شعيره واحدة كبيرة، اذا اقتربت الشعيرات الصغيره من الكبيرة ودفعتها يحدث الدفع “push” واذا ذهبت بعيد عنها وتسحبها الصغيرة عن الكبيرة يحدث السحب “Pull” “.

اما الجاذبية، ” “‏Otolith organs” ‏هي المسؤولة والكريستالات التي تسكن لاصقه فوق السائل الجيلاتيني تتحرك بتحرك الجسم، كلما تحرك لجهه تدفع الشعيرات من نفس الجهه وتسحب من الجهه الاخرى فتصل معلومات من النظام الدهليزي أن هذا الانسان تقدم مثلا”.

وبالنسبة، ” “semicircular canals” السائل “Endolymph” الذي بداخل القناة هو المسؤول، فكلما ذهب السائل نحو الجهه المسدوده في القناه يحدث ان الشعيرات الصغيره تدفع الكبيره push والجهه الاخرى يحدث ان الصغيره تسحب الكبيره pull مما يحفز الاول ويثبط الاخر فيعلم الدماغ ان الجسم التف حول نفسه”.

واضاف د مبارك، “كما تحدثنا من قبل أن النظام الدهليزي للأذنين يعملون سوياً في نفس الوقت، مثلاً لو كان الرأس ينظر للأمام تكون الإشارات العصبيه في الوضع الطبيعي المرسلة من الأذنين للدماغ متساوية، وإذا نظرت لليمين تزيد الإشارات في اليمين وتقل في اليسار والعكس صحيح، لذلك اذا تحرك الرأس لليمين، الدماغ له مقدرة في معرفة ذلك من خلال، الإحساس العميق الموجود في فقرات الرقبه والعضلات، والنظر، والنظام الدهليزي، المعلومات المرسله من الثلاث مصادر للدماغ يجب أن تكون متساويه واي خلل فيها يسبب اضطرابات كالدوخه وعدم الاتزان”.

وأكد دكتور مبارك على أن تشخيص الجهاز الدهليزي يتطلب العديد من المعطيات وتحليلها بالشكل المطلوب لمعرفة الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الحاله، وأشار إلى أن الشخص الذي يعاني من هذا النوع من الاضطرابات لا يتحمل أي سبب يثير هذه الأعراض وايضا يصاب بالملل والاحباط في حال لم يحصل على التشخيص الصحيح.

واضاف د مبارك، “من الأمور التي يتم النظر اليها في حال التشخيص، نوع الدوخة، مدتها (ثواني، دقايق، ساعات او اكثر)، هل الدوخة متقطعه ام مستمره طوال اليوم، هل مصحوبه بمشاكل في السمع او لا، تاريخ بداية الدوخة ( 3 ايام واقل تعتبر Acute واكثر من ذلك تعتبر مزمنه)، والسبب في ذلك هو ان الجهاز الدهليزي قادر على تأهيل نفسه بنفسه ولا يحتاج اكثر من 3 ايام الا اذا كان هنالك سبب لذلك فيحتاج تدخل متخصص لمعرفة السبب”.

ايضا، “‏نهتم بمعرفة التاريخ المرضي للمريض وعائلته، ونسأل المريض عن شعوره بالدوخة في الـ 72 ساعة الماضية من 0 الى 10 بحيث الصفر يعني عدم وجود شعور بالدوخه بينما 10 يعني الوصول لمرحلة الاستفراغ، ‏نسأال المريض عن افضل شعور في اخر 48 ساعة، واسوأ شعور في اخر 48 ساعة، والشعور الان، نهتم بهذه الأمور لمعرفة وضع المريض بالكامل، كما نحتاج معرفة أيضا اذا كان المريض يستخدم أي نوع من الأدوية والتي قد تكون سببا لهذا النوع من الأعراض”.

كل ما ذكرناه يساعدنا في تحديد مصدر الاحساس بالدوخه فالمسببات كثيرة، قد تكون بسبب اعراض

‏عصبية، قلبية، امراض في الاذن، التغذية، النفسية ‏وغيرها، معرفة السبب او المصدر يساعد بشكل كبير في الطريق الصحيح للتشخيص ومن ثم العلاج والتاهيل باذن الله.

اما عن الفحوصات الأولية لمن يشتكي الدوخه، وبعد أخذ التاريخ المرضي، يقول د مبارك “هناك ثلاثة أجزاء يخضع لها المريض، “‏Cervical Positional Tolerance” وهو طرق الكشف عن اضطرابات الجهاز الدهليزي وتأهيله يتطلب وضع الرقبه في وضعيات مختلفه ونهتم كثيرا أن وضع الرقبه في هذه الوضعيات لا يؤثر على المريض بأي شكل من الأشكال، و “‏Vertebral Artery” يجب اختباره ومعرفة ان الوضعيات لا تضيق الشريان المغذي للدماغ، و “Cervical Instability test” نهتم بمعرفة ما اذا كانت الرقبه في وضعية مستقره ام لا من خلال التاريخ المرضي ومعرفة اذا كان هنالك اي اصابات، كما نقوم بعمل بعض الاختبارات التي تعرفنا اذا كانت الدوخه مصدرها خلل في الجهاز المركزي العصبي ام لا، واذا كانت النتئج ايجابية نقوم بعمل اختبارات وفحوصات اكثر دقة”.

واضاف، “بعد معرفة اذا كان الخلل في الجهاز المركزي “central” أو الطرفي “peripheral” أو كلاهما، يتم بعدها عمل الخطه العلاجية اما بتحويلها للمختص أو التعامل مع الحاله بالمطلوب، كما قد يكون السبب من داخل الجهاز الدهليزي، وهذي اما تكون مشكله في وظيفة النظام بسبب التهاب أو غيره أو أن الكريستالات تحركت الى القنوات “BPPV” أو ما يسمى بدوار الوضعية الانتيابية الحميد، فيتم التعامل معه طبيا اذا أحتاج ومن ثم تاهيليا، أو السبب الاخير وهو من الرقبه وفي ذلك خطه علاجيه واضحه تحت مسمى “cervicogenic dizziness managment”.