عبدالله البكران يتفقد تعليم الأحساء

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – مرزوق الرحماني: في زيارة ‏تفقدية قام الأستاذ عبدالله البكران المشرف العام على قسم الدراسات الاجتماعية والوطنية في وزارة التعليم ، وممثل وكالة التعليم في الحد الجنوبي بزيارة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء لتفقد الفصل الصيفي لنظام المقررات ، وقد زار البكران مجموعة من المدارس الصيفية واطلع على البرامج التي تقدمها هذه المدارس لتحقيق أهداف الفصل الصيفي ، وقام بزيارة الفصول الدراسية والمعامل والمختبرات ورأى مدى تفعيلها من قبل المعلمين . وقد رافق البكران أثناء زيارته الأستاذ / عادل العامر مشرف نظام المقررات بتعليم الأحساء . وقد اختتم ( البكران ) زيارته لتعليم الأحساء بلقاء رئيس لجنة الفصل الصيفي المساعد التعليمي الأستاذ / حمد العيسى وزيارة سعادة المدير العام الأستاذ/ أحمد بالغنيم وعبر عن سروره بما وجده من تجويد لعمليات تنظيم ومتابعة الفصل الصيفي وتطبيق استراتيجيات التعليم المتنوعة ، والتميز في تطبيق التقنية ودمجها في التعليم .

هذا مع العلم أن عدد المدارس الصيفية في الأحساء 12 مدرسة في قطاع البنين ، وتجاوز عدد الطلاب الدارسين فيه إلى أكثر من 4900 طالب منهم 48 طالب من خارج الأحساء ، 66 طالب خريج في الفصل الصيفي .

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