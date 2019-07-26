- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح الرئيس، في تصريحات نشرتها وكالة معًا الإخبارية: «على ضوء مشاورات القيادة قررنا وقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة بدءًا من يوم غدٍ لتنفيذ قرارات المجلس المركزي».
وقال: «لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وخصوصًا في القدس (..) لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة».
كانت هذه تفاصيل خبر #الرئيس_الفلسطيني: وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.