الرئيس_الفلسطيني: وقف العمل بالاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال الإسرائيلي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.

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وأوضح الرئيس، في تصريحات نشرتها وكالة معًا الإخبارية: «على ضوء مشاورات القيادة قررنا وقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة بدءًا من يوم غدٍ لتنفيذ قرارات المجلس المركزي».

وقال: «لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة وخصوصًا في القدس (..) لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة».