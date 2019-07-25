نشرت صفحة "ضاحية قدسيا وقدسيا" فيديو يظهر كيف تصدى أحد العسكريين الموجودين في مكتب شركة "الهرم" للتحويلات المالية التي هاجمها مسلحون صباح اليوم الخميس وانتهت بهروب المسلحين على دراجة نارية بعد أن أطلقوا النار على مدير الشركة الذي لقي مصرعه.
وبحسب الصفحة، فقد تم إلقاء القبض على المجرمين، حيث أن العسكري السوري تمكن من إصابة أحد المهاجمين الذي اضطر لزيارة مشفى للمعالجة ثم تم القبض عليه.
والثاني توجه إلى خارج دمشق إلى قريته في ريف حماة ورغم ذلك تمكنت الجهات المختصة من القبض عليه أيضا (بحسب ما ذكرته الصفحة).
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... جندي سوري يتصدى لمجرمي عملية "هرم قدسيا"... والأمن يقبض عليهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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