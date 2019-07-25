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مركز المصالحة الروسي: مسلحون قصفوا بلدات في حماة وحلب بسوريا

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© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah

موسكو - سبوتنيك. وقال باكين "بالرغم من نظام وقف العمليات العسكرية، فإن الانتهاكات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية العاملة في منطقة خفض التصعيد في إدلب مستمرة. وخلال اليوم الماضي، أطلق المسلحون النار على بلدات السقيلبية ودار حاردات في محافظة حماة وعلى حي سيف الدولة في مدينة حلب".

وأشار رئيس المركز الروسي إلى أن عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم السابقة لا تزال مستمرة.

وذكر المركز بأن الجانب الروسي قام بشكل عام، بتنفيذ 2169 عملية إنسانية، بلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية التي تضم المواد الغذائية والمياه المعبئة في زجاجات وأدوات الاحتياجات الأولية 3498.341 طن.

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