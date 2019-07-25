دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لشاشة الحماية في هاتف Mate 30 Pro تؤكد تصميم مميز بنتوء كبير الحجم ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت اليوم عن تصميم مميز بنتوء كبير في شاشة الحماية الخاصة بهاتف Mate 30 Pro المرتقب من هواوي.

مزيد من التفاصيل حول إصدارات هواوي المنتظر الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة Mate 30، حيث كشف اليوم عن تفاصيل جديدة لتصميم النتوء العلوي في شاشة الحماية لهاتف Mate 30 Pro.

وتعود هواوي في هاتف Mate 30 Pro بتصميم النتوء العلوي في الشاشة المميز بحجم كبير وفقاً للتسريبات المصورة التي رصدت اليوم، وهو إتجاه مختلف عن التغيير الذي طرأ على تصميم الهواتف الذكية، حيث تتجه العديد من الشركات في الفترة الأخيرة لتصميم نتوء القطرة أو تصميم ثقب الشاشة أو أيضاً تصميم الوحدة المنبثقة للكاميرة الأمامية.

ويظهر في التسريبات المصورة لشاشة الحماية الخاصة بهاتف Mate 30 Pro عدد 5 من الثقوب في النتوء العلوي، حيث يعود أحد الثقوب إلى الكاميرة الأمامية، بينما يأتي ثقب أخر لمستشعر القرب، وثقب أخر للمكبر الصوتي، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم مستشعر ToF لدعم تقنية التعرف على الوجه، مع إيموجي مميزة بتقنية الواقع المعزز أو الإفتراضي.

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وتشير التسريبات إلى أن هاتف Mate 30 أيضاً يأتي بنفس التصميم المميز بنتوء كبير مع 5 من الثقوب، كما تؤكد التسريبات المصورة على أن هاتف Mate 30 Pro يأتي بشاشة OLED منحنية من الحواف الجانبية، بينما يأتي هاتف Mate 30بإنحناء أقل في الحواف الجانبية للشاشة.

أيضاً من بين التفاصيل التي تظهر في التسريبات المصورة لهاتف Mate 30 التصميم النحيف جداً للإطار السفلي للشاشة، بينما يختفي تقريباً في هاتف Mate 30 Pro.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لشاشة الحماية في هاتف Mate 30 Pro تؤكد تصميم مميز بنتوء كبير الحجم ظهر على التقنية بلا حدود.