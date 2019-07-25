من هو محمد الناصر الرئيس المؤقت لتونس بعد رحيل السبسي؟

أعلنت تونس اليوم الخميس وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وبعد وفاة الرئيس ينص الفصل 84 من الدستور التونسي على أن يشغل رئيس البرلمان مؤقتا منصب رئيس الجمهورية في حال شغور المنصب.
وبذلك سيتولي محمد الناصر رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتاً لحين إجراء انتخابات، ووفقاً لتقرير قناة الحرة، فمن هو رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر؟، يبلغ من العمر85 عام وانتخب رئيساً للبرلمان في 2014.
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يعتبر الناصر من المقربين للرئيس التونسي الراحل، وهو يشغل منصب نائب رئيس حزب نداء تونس كما شغل عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إضافة إلى عمله في الأمم المتحدة.
وتولى الناصر مهمة مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة أثناء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على، ويحمل درجة الدكتوراه في القانون الاجتماعي التي حصل عليها سنة 1976 من جامعة باريس.
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وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة «مندوبا عاما» لـديوان العمالة التونسيين بالخارج، ثم وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية، وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على قد تم تعيينه رئيسا للبعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف، وبعد الثورة التي أطاحت بنظام بن على، تم تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قايد السبسي.
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