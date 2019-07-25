شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المفوضية الأوروبية لجونسون: اتفاق الانسحاب الحالى هو الأفضل والممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أبلغ رئيس الوزراء البريطانى الجديد بوريس جونسون، بأن اتفاق الانفصال الذى وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة فى نوفمبر الماضى، هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن مع التكتل.

وأضافت المتحدثة مينا أندريفا على تويتر، أن يونكر قال لجونسون خلال مكالمة هاتفية إن الاتحاد الأوروبى سيدرس أى أفكار تقدمها بريطانيا، بشرط أن تكون متماشية مع اتفاق الانسحاب.