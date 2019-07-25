البرلمان الأفريقى ينعى الرئيس التونسى.. ويؤكد: حافظ على وحدة وسلامة بلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى روجيه داندونج، رئيس البرلمان الأفريقى، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى الذى توفاه الله اليوم، وتقدم البرلمان الأفريقي بخالص التعازى والمواساة لأسرته وللشعب التونسى. وأكد ر"داندونج" فى برقية بعث بها للشعب التونسى الشقيق أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسى فى مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سجلها التاريخ السياسى للدولة التونسية بحروف من ن،ور فقد كان الرئيس السبسى حريصا كل الحرص على وحدة وسلامة الدولة التونسية، وكان حريصا كل الحرص أيضا على دعم قضايا القارة الأفريقية، مؤكدا ثقته فى قدرة الشعب التونسى على الاستمرار فى نهج سياسات الراحل العظيم الرئيس الباجى قايد السبسى من اجل الحفاظ على تونس ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

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