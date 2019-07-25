شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسى للمصالحة: التشكيلات المسلحة تقصف حماة وحلب فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجنرال أليكسى باكين، رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، أن التشكيلات المسلحة غير الشرعية قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية بلدات فى محافظة حماة وحى فى مدينة حلب.

وقال رئيس المركز الروسى: "بالرغم من نظام وقف العمليات العسكرية، فإن الانتهاكات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية العاملة فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب مستمرة، وخلال اليوم الماضى أطلق المسلحون النار على بلدات السقيلبية ودار حاردات فى محافظة حماة وعلى حى سيف الدولة فى مدينة حلب".

وأشار باكين، إلى أن عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم السابقة لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن الجانب الروسى نفذ 2169 عملية إنسانية بشكل عام، وبلغ الوزن الإجمالى للمساعدات الإنسانية التى تضم المواد الغذائية والمياه المعبأة فى زجاجات وأدوات الاحتياجات الأولية نحو 3500 طن.