شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى: لن نسمح بتشويه سمعة القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن الكفاءة هى المعيار الوحيد المعتمد داخل المؤسسة العسكرية، مشددا على عدم السماح لأى شخص أو جهة، بتشويه سمعة القوات المسلحة.

وأشار قائد الجيش اللبنانى، فى كلمة خلال تفقده ضباط الكلية الحربية اللبنانية، إلى أهمية مثابرة الضباط المتخرجين واجتهادهم والحرص على تطوير قدراتهم العسكرية والفكرية، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتبوء المراكز القيادية بعيدا عن أية تدخلات فى شئون المؤسسة العسكرية.

وأضاف: "الجيش رسالة يؤديها رجال ارتضوا التضحية من أجل الوطن والمواطن، ومنذ اليوم الأول لدخول الكلية الحربية، نضع نصب أعيننا هدفا نبيلا نسعى إليه بالعلم والتدريب، ليبدأ مسار طويل وشاق نخوضه بإرادة صلبة لا تنكسر".